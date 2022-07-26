Німеччина готується до найгірших сценаріїв поставок "Газпрому"

Віцеканцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек назвав ситуацію із забезпеченням газу в країні "серйозною".

Про це він заявив в ефірі телеканалу ARD, передає "Інтерфакс-Україна".

Посилаючись на оголошення "Газпрому" про подальше скорочення постачання палива з 27 липня, Габек сказав, що "до цього треба бути готовим", і "це серйозна ситуація".

Віцеканцлер зазначив, що Німеччина продовжить отримувати газ із Нідерландів та Норвегії та продовжуватиме заповнювати сховища. Але як швидко і в яких обсягах буде ясно пізніше. Та додав, що Німеччина не матиме газу вдосталь.

Міністр звернувся із закликом скоротити споживання газу на 15-20%, щоб уникнути того, що "певні виробничі ланцюги просто перестануть існувати в Німеччині чи Європі".

Чиновник пообіцяв, що у разі дефіциту газу насамперед постраждають промислові галузі, тоді як будуть вжиті заходи щодо забезпечення житлових будинків і таких об'єктів інфраструктури, як лікарні.

Крім цього, в інтерв'ю агентству DPA Габек заявив, що не бачить "технічних причин" скорочення постачань "Газпромом".

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Нагадуємо:

Російський "Газпром" оголосив, що зупиняє експлуатацію ще однієї турбіни Siemens, поставки "Північним потоком-1" з 27 липня будуть не більше 33 млн кубів на добу. Через це котирування блакитного палива зросли до близько 1900 доларів за тисячу кубометрів – на понад 10% за добу.

Після технічного обслуговування "Північного потоку-1" минулого тижня знову почалися постачання газу німецько-російським газопроводом, але на рівні 40% від заявленої потужності. У ЄС допускали, що постачання не відновляться.

Представники країн ЄС в загальних рисах погодили план Єврокомісії щодо скорочення споживання газу, але буде низка винятків.

Раніше повідомлялось, що Європейська комісія запропонувала план скорочення попиту на газ, щоб скоротити використання газу в Європі на 15% до наступної весни. Проти ініціативи висловилися Іспанія, Португалія, Греція, Італія, Франція та Польща.

Президентка Єврокомісії вважає, що Європа має бути готова до найгіршого сценарію з російським газом.