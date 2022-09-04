За 30 лет сотрудничества с Украиной Всемирный банк утвердил ссуд на 14,4 млрд долларов и 2,1 млрд евро

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Всемирный банк за 30 лет сотрудничества с Украиной утвердил 70 займов общим объемом более 14,4 млрд долларов и 2,1 млрд евро, из которых в настоящее время получено 11,8 млрд дол. США и 1,2 млрд. евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Банк оказывает финансовую и консультационную помощь в подготовке, реализации и мониторинге совместных инвестиционных и системных проектов, направленных на проведение в Украине широкомасштабных макроэкономических и социально-экономических реформ.

В частности, средства Банка направлялись на модернизацию и реформирование муниципальной инфраструктуры, энергетического сектора, агросектора, социальной системы, здравоохранения и образования.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины Всемирный банк в чрезвычайно короткие сроки предоставил 500 млн евро помощи, которые были направлены на покрытие насущных социальных и гуманитарных расходов.

Во время военного положения в Украине Всемирный банк утвердил три займа на общую сумму 1,85 млрд евро и 91,16 млн долларов США.

С целью оказания поддержки Украине во время войны Всемирный банк создал новый эффективный финансовый механизм на безвозвратной основе, благодаря чему удалось привлечь грантовые средства на общую сумму 1,088 млрд евро и 7,5 млрд долларов таких стран как США, Великобритания, Дания, Нидерланды, Австрия. , Норвегия, Литва, Латвия и Исландия.

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Напомним:

Всемирный банк призвал украинские власти придерживаться процедур корпоративного управления ОЭСР при назначении гендиректора "Оператора ГТС Украины".

Среди главных приоритетов Всемирного банка - помощь агросектора Украины с хранением и вывозом урожая и новой посевной, а также участие в подготовке страны к будущему сложному из-за войны отопительного сезона.