Ситуация на украинско-польской границе становится критической – Мининфраструктуры

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Количество грузовых автомобилей на украинско-польской границе постоянно растет из-за низкой пропускной способности таможни с польской стороны.

Об этом сообщает заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в Telegram.

На этой неделе очередь из грузовых автомобилей в пункт пропуска "Ягодин" на польской границе пересекла границу в 45 километров. Следовательно, водители вынуждены практически жить на обочине.

По словам Мустафы Найема, главная причина очередей – это низкая эффективность работы польских служб, проводимых фитосанитарным и ветеринарным контролем. Количество работников украинских служб увеличилось почти в 1,5 раза, что позволяет уменьшить время проверки одного авто до 10-15 мин.

"Главный показатель - сравнение длины очередей с украинской и польской стороны: если с нашей стороны, на экспорт они достигают от 10 до 45 километров, то с польской стороны 5 километров - максимум", — отметил замминистра.

В докризисный период в сутки польские фитосанитарные и ветеринарные службы принимали около 80 грузовиков в сутки. Теперь средний показатель за последние несколько дней – 19 грузовиков.

Ситуация осложняется и тем, что с самого начала полномасштабного вторжения России украинский экспорт в большинстве своем сконцентрирован именно на автомобильных дорогах.

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Польские перевозчики также недовольны километровыми очередями на корде и анонсируют блокировку трасс, что может привести к полной остановке работы пунктов пропуска.

Мустафа Найем добавляет, что решение проблемы является банальным увеличением на польской стороне количества работников фитосанитарных и ветеринарных служб.

Напомним:

В пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей образовались очереди, кое-где достигающие 23 км, вследствие нехватки фитосанитаров со стороны Польши.

Украина и Польша в течение следующих недель увеличат пропускную способность на пункте пропуска "Краковец-Корчева" минимум на 50%.