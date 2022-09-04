ЕС готов к прекращению Россией поставок газа

getty images

ЕС готов к полному прекращению поставок российского газа благодаря собственным мощностям хранения и энергосбережению.

Об этом сообщил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони, передает NDTV.

По словам Джентилони, в Европейском Союзе запасы газа составляют примерно 80% благодаря диверсификации поставок, несмотря на неодинаковую ситуацию в разных странах.

Комиссар отметил, что ЕС приложил много усилий за последние месяцы для противостояния экстремальному использованию Россией газового оружия.

"Мы не боимся решений Путина, мы просим российскую сторону соблюдать контракты, но если они этого не делают, мы готовы реагировать", — сказал Джентилони.

Напомним:

Компания Siemens Energy не видит технически причин, о которых заявил "Газпром", для остановки "Северного потока" на неопределенный срок.

ВИДЕО ДНЯ

Российский "Газпром" полностью остановил поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток".

Российский "Газпром" сообщил французской энергокомпании Engie о сокращении поставок газа со вторника из-за "разногласий в контрактах".

Поставки "Газпрома" для Engie уже значительно сократились с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Российская компания последовательно сокращает поставки в ряд стран Европы, в частности – Германии, Италии, Франции и других. Кроме того, "Газпром" ранее полностью прекратил поставки из-за отказа некоторых стран платить за голубое топливо рублями.