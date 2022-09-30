НБУ продал из резервов больше всего валюты с начала июля

Национальный банк на этой неделе 26 - 30 сентября продал из резервов 867,43 млн долларов - это самый большой объем продажи валюты регулятором с тех пор, как был установлен новый официальный курс гривны.

Об этом говорится в данных НБУ.

На этой же неделе Нацбанк также купил 5,4 млн долларов.

С конца мая НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полмиллиарда.

Объемы продажи валюты регулятором, зато выросли за последние две недели: так, на прошлой неделе было продано 744 млн долл, что также является наибольшей суммой с середины июля.

С начала года НБУ продал уже 19,475 млрд долларов и 1,8 млрд евро, а приобрел - 3,1 млрд долларов и 110 млн евро.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

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Напоминаем:

Национальный банк в сентябре провел эмиссию дополнительных 15 млрд грн путем выкупа государственных облигаций, за месяц регулятор "напечатал" 30 млрд грн.