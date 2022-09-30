Авария на "Северном потоке" может быть крупнейшим в истории выбросом метана - ООН

Разрывы на газопроводах "Северного потока", вероятно, привели к крупнейшему в истории выбросу метана.

Об этом Reuters рассказал Манфреди Кальтаджироне, исполняющий обязанности руководителя Международного мониторинга выбросов метана Программы ООН по окружающей среде.

Огромный шлейф высококонцентрированного метана - парникового газа, который в 86 раз мощнее СО2 в разрезе способности удерживать тепло, был обнаружен в результате разрывов на газопроводах "Северного потока".

"Это действительно плохо, и вероятнее всего, что это самый большой когда-либо обнаруженный объем выбросов", - сказал Кальтаджироне. "Это не действует нам на пользу во времена, когда нам критически необходимо сократить выбросы".

Исследователи еще не смогли количественно оценить количество метана, вытекающего из "газпромовской" трубопроводной системы, на основе снимков. При этом они считают, что загрязнения сильнее утечки, которая произошла в декабре в водах Мексиканского залива, в результате которой разливалось около 100 метрических тонн метана в час.

Согласно исследованию, проведенному Политехническим университетом Валенсии, утечка в Мексиканском заливе привела к выбросу около 40 000 метрических тонн метана за 17 дней.

Это эквивалентно сжиганию 1,1 млрд фунтов угля (около 0,5 млн тонн), согласно калькулятору Агентства по охране окружающей среды США.

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