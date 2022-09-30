Гоструд аннулирует лицензии подсанкционным компаниям

Государственная служба Украины по вопросам труда будет аннулировать ранее выданные ею лицензии компаниям, в отношении которых было принято решение о введении санкций.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Соответствующие полномочия Госслужбы Кабинет Министров утвердил на заседании в пятницу, 30 сентября.

Украина усиливает санкционное давление на государство-агрессора. Комплекс действий, направленный на достижение максимального эффекта ограничений, включает в себя не только введение новых санкций и усиление введенных ранее. Для того чтобы были задействованы все возможные механизмы ограничений, требует усовершенствования и нормативное поле", – заявила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Она пояснила, что этим решением правительство расширило полномочия Гоструда, позволив аннулировать разрешения и лицензии по основаниям, определенным Законом о санкциях.

В Минэкономики напомнили, что ранее Правительство предложило СНБО рассмотреть применение санкции против российской госкорпорации "Росатом" и связанных с ней более 700 юридических и физических лиц.

Также соответствующие предложения приняты в отношении физических и юридических лиц, причастных к незаконному распространению образовательных стандартов РФ на временно оккупированных территориях Украины, против экспрезидента Украины Виктора Януковича и его окружения, российских олигархов и т.п.

ВИДЕО ДНЯ

Напоминаем:

СНБО принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам РФ. Верховная Рада рассмотрит закон о национализации всех российских активов.

Экономическая правда



