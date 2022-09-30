МИД активизирует работу системы NAZOVNI для украинского бизнеса: как она работает

Министерство иностранных дел Украины активизирует работу по системе NAZOVNI для поддержки украинского бизнеса.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Интерфакс-Украина.

Кулеба рассказал, что цифровая система NAZOVNI – это электронный кабинет экспортера, напрямую связанный со всеми украинскими дипломатическими миссиями в мире.

"Честно скажу, что мы с февраля по июнь не занимались этим проектом из-за объективных обстоятельств, но потом я сказал, что война войной, но помощь украинскому бизнесу - это также помощь Украине выиграть войну, потому что экономика должна жить", - добавил. глава МИД.

К NAZOVNI подключили все посольства и консульства. Система работает по принципу единого окна.

"Экспортер зашел, создал себе кабинет, отметил, что он продает в интересующие страны в посольстве соответствующей страны это сразу увидели, отработали запрос, вернулись к экспортеру и сказали: "Вы можете продать столько этого сюда, вот партнер, вот контакт , вот как работает местное законодательство", – объяснил Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что сейчас резко возросло количество заявок в системе, и видно, что бизнес ощутил реальную помощь дипломатов.

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По состоянию на 25 сентября в системе NAZOVNI зарегистрировано уже 662 компании. В основном это производители аграрной продукции, продовольствия, косметики, текстиля, древесины и изделий из дерева, тяжелой промышленности, ИТ, поставщики строительных услуг.

"В общей сложности за этот год мы получили 1340 заявок. И уже несколько конкретных успешных проектов, когда мы создали новые возможности для украинских компаний на иностранных рынках. Будем рассказывать об этих кейсах подробнее, чтобы привлекать еще больше компаний в NAZOVNI", – резюмировал Кулеба.

Напоминаем:

В декабре 2021 года МИД представил цифровую платформу министерства иностранных дел NAZOVNI, которая призвана увеличить экспорт и инвестиции.