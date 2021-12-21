В МИДе презентовали новую платформу для продвижения экспорта за границу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник представил цифровую платформу министерства иностранных дел NAZOVNI, которая призвана увеличить экспорт и инвестиции.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, пишет "Европейская правда".

Кулеба представил новую платформу во время конференции украинских послов в государственной резиденции "Синегора".

На платформе NAZOVNI украинский бизнес сможет получить доступ к новым возможностям на зарубежных рынках, отметили в МИДе. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе по ссылке http://nazovni.online/ и создать заявку.

Дипломаты проверят заявку и МИД поможет найти актуальные направления для каждого отдельного рынка, проанализировать рынок и найти точки взаимовыгодного сотрудничества, ознакомиться с экономическим паспортом страны, найти и проверить деловых партнеров, получить поддержку проектной деятельности, получить консультацию по работе за рубежом, принять участие в выставках и бизнес-миссиях за границей.

"Цифровая платформа NAZOVNI создаст новые экономические возможности для украинского бизнеса в мире, поможет увеличить экспорт и привлечь новые иностранные инвестиции и технологии в Украину. Это новый уровень взаимодействия государства и бизнеса. Украинские компании смогут всего в несколько кликов получить услуги МИД и 131 дипломатического учреждения Украины для продвижения товаров и услуг за границей", - рассказал министр.

Как сообщалось, на встрече с послами президент Владимир Зеленский считает, что украинская дипломатия должна избавиться от "комплекса бедного родственника" и чувствовать себя региональным лидером.