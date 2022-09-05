Huawei релоцировал часть сотрудников из РФ в Казахстан и Узбекистан – СМИ

Китайский производитель электроники Huawei релоцировал часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан и переориентировал их на работу в странах СНГ.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к компании.

Информацию также подтвердил один из партнеров Huawei в России.

При этом в пресс-службе Huawei не комментировали эту информацию.

По словам собеседника, близкого к компании, китайская компания начала перераспределять российских сотрудников на работу в странах СНГ с весны 2022 года.

В частности, речь идет о переездах в Казахстан и Узбекистан.

"Часть из этих сотрудников – менеджеры и руководители подразделений Huawei из Китая, которые в начале года были направлены в Россию, но впоследствии были перенаправлены в другие страны СНГ", – говорит источник.

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По его словам, часть российских менеджеров также "направлена ​​в длительные командировки". Эту информацию подтвердил собеседник в компании - партнере Huawei в России.

Huawei выбрали для релокации Казахстан потому, что этот рынок является для Huawei крупнейшим и перспективным в регионе.

Экономическая правда