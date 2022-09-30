В НБУ рассматривают увеличение ежемесячного лимита на покупку валюты для размещения на депозитах

НБУ

Национальный банк рассматривает возможность увеличения ежемесячного лимита в 50 тыс. грн. на покупку безналичной валюты под ее размещение на срочные депозиты.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в интервью Интерфакс-Украина.

"В настоящее время прорабатываем вопрос увеличения ежемесячного лимита на такие операции", – сказал он.

Также топ-менеджер регулятора прокомментировал ситуацию с карточным туризмом и помимо разрешения покупать безналичную валюту на депозит, отметил эффективность внедренной в июле ряда дополнительных ограничений для минимизации экономической основы основы таких операций.

"Как следствие, среднедневный объем чистых перечислений банками в пользу международных платежных систем в сентябре был на $31 млн меньше, чем в июне", – констатировал Гелетий.

Замглавы НБУ подчеркнул, что Нацбанк мониторит ситуацию на рынке на ежедневной основе, собираясь с ключевыми подразделениями, с правлением и исходя из ситуации оперативно принимает решение. В целом с начала полномасштабной войны НБУ 33 раза менял свое опорное постановление по операциям на наличном рынке, потому что ситуация быстро меняется.

Также Гелетий добавил, что Нацбанк по-прежнему планирует воздерживаться от введения таких мощных ограничительных мер, как обязательная продажа валютной выручки и сокращение сроков ее возврата.

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