Приватбанк запустил функцию онлайн-покупки валюты для размещения на депозитах

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Приватбанк запустил возможность онлайн-покупки валюты для размещения на срочных депозитах через мобильное приложение "Приват24" и сайт банка.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

"Новая опция онлайн-покупки валюты с собственной гривневой карты для размещения на срочном депозите доступна клиентам ПриватБанка в мобильном Приват24, обновленном до последней версии, и веб-банке", – говорится в сообщении.

В банке объяснили, что валютные вклады в долларах или евро доступны на срок от трех месяцев под 0,01% на сумму до 50 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц.

Размещение депозитов производится по карточному курсу банка, а дополнительных комиссий за продажу валюты под депозит нет.