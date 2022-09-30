Доступные кредиты для бизнеса: сколько денег получили аграрии
За прошедшую неделю 1371 аграрий получил кредитов на 1,25 миллиарда гривен, а с начала года украинские аграрии привлекли 62,5 миллиарда гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
В целом за 2022 год по состоянию на 29 сентября кредиты привлекли 33 626 агропроизводителей. Сумма кредитов под посевную кампанию к 1 июня составила 38,55 млрд. грн. С 1 июня по конец сентября – 23,96 млн. грн.
По программе портфельных гарантий 80% выдано кредитов в объеме 25,74 млрд грн.
За прошедшую неделю 1371 аграрий получил кредиты на 1,25 млрд грн. Больше всего доступных кредитов привлекли агропроизводители Киевской – 318 млн грн, Днепропетровской – 145 млн грн, Одесской – 123 млн грн и Кировоградской областей – 103 млн грн.
Топ-10 регионов по объемам кредитования за весь период составили:
- Киевская (8,93 млрд. грн.);
- Винницкая (6,75 млрд. грн.);
- Кировоградская (6,12 млрд. грн.);
- Днепропетровская (4,11 млрд. грн.);
- Одесская (4,26 млрд. грн.);
- Львовская (3,56 млрд. грн.);
- Полтавская (3,50 млрд. грн.);
- Черниговская (3,37 млрд. грн.);
- Волынская (3,32 млрд грн);
- Хмельницкая (3,19 млрд. грн.) области.
Напоминаем:
В Украине почти 5 млн га сельскохозяйственных земель нуждаются в восстановлении систем мелиорации, для чего понадобится около 15 млрд долларов инвестиций.
Экономическая правда