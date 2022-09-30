Все разделы
Укр / Рус

"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай

Пятница, 30 сентября 2022, 09:52 - Алексей Павлыш

Российская компания "Газпром" заявила, что плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены – транспортировка газа возобновлена.

Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома" в Telegram.

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", - говорится в сообщении.

Газопроводом "Сила Сибири" газ доставляют из Чаяндинского месторождения в Китай и российские потребители на Дальнем Востоке. В конце 2022 года в систему начнет поступать газ из Ковыктинского месторождения в Иркутской области РФ.

Напомним:

Российский "Газпром" анонсировал плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири", которым, в частности, поставляется газ в Китай. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена.

Экономическая правда

ВИДЕО ДНЯ
Россия газ Газпром Китай
Материалы по теме
Удобрения от террористов и зерновой коридор. На Украину давят, чтобы дать России вывозить свой аммиак через Одессу 30 сентября 2022, 09:30
Пентагон: Рано говорить, кто стоит за повреждением "Северного потока" 30 сентября 2022, 09:00
Французский энергогигант TotalEnergies: У нас нет будущего с Россией 29 сентября 2022, 17:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте