"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай

Российская компания "Газпром" заявила, что плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены – транспортировка газа возобновлена.

Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома" в Telegram.

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", - говорится в сообщении.

Газопроводом "Сила Сибири" газ доставляют из Чаяндинского месторождения в Китай и российские потребители на Дальнем Востоке. В конце 2022 года в систему начнет поступать газ из Ковыктинского месторождения в Иркутской области РФ.

Напомним:

Российский "Газпром" анонсировал плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири", которым, в частности, поставляется газ в Китай. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена.

Экономическая правда