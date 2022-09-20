"Газпром" приостановит транспортировку газа в Китай

Российский "Газпром" анонсировал плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири", которым, в частности, поставляется газ в Китай. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена.

Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома" в Telegram.

Отмечается, что плановые профилактические работы пройдут с 22 по 29 сентября.

"На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена.

Согласно договору купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC, профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется дважды в год: весной и осенью", - говорится в сообщении.

Напомним:

Российский "Газпром" и китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) переводят оплату за поставки по газопроводу "Сила Сибири" в рубли и юани.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что новый механизм в расчетах за газ с китайской CNBC в национальных валютах предусматривает равное их распределение.

Экономическая правда