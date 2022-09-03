В августе в государственный бюджет поступило 204,6 миллиарда

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Согласно данным Государственной казначейской службы, в августе 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 204,6 млрд. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Почти половина поступлений (109.7 млрд грн) составила международная помощь в форме грантов. Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены на средства:

налога на добавленную стоимость с производимых в Украине товаров – 16,4 млрд грн (собрано 25,9 млрд, возмещено – 9,5 млрд грн);

налога на добавленную стоимость с ввозимых на таможенную территорию Украины товаров – 26,2 млрд грн;

налога на доходы физических лиц и военного сбора – 12,7 млрд грн;

акцизного налога – 7,8 млрд грн;

налога на прибыль предприятий – 17,4 млрд грн;

рентной платы за пользование недрами – 8,2 млрд грн;

ввозная и вывозная пошлина – 2,5 млрд гривен.

По ЕСВ поступления в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в августе составили 37,1 млрд гривен.

Расходы бюджета за период январь-август 2022 составили 1449,4 млрд грн, в том числе общего фонда – 1360,1 млрд грн, или 81,7% от росписи отчетного периода.

При этом в августе 2022 года кассовые расходы государственного бюджета были осуществлены в объеме 230,9 млрд грн, в том числе общего фонда – в сумме 212,1 млрд грн.

Сообщается, что от размещения ОВГЗ было привлечено 442,8 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 47,9 млрд грн (1114,3 млн долл. США и 439,2 млн евро).

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Через военные облигации было привлечено 412,2 млрд грн, из которых значительную часть приобрел НБУ - 285 млрд грн.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-август 2022 года составили 716,2 млрд грн или 106,5% от запланированных на этот период.

Общая сумма платежей по погашению госдолга за январь-август 2022 года составила 301 млрд грн (99,9% плана), платежи по обслуживанию – 102 млрд грн (94,6% плана).

Напомним:

За восемь месяцев года госбюджета выполнено с дефицитом 416,9 миллиарда гривен, в том числе общего фонда – 418,1 миллиарда гривен против запланированного на этот период дефицита в 864,2 миллиарда гривен.

В правительстве ожидается, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 грн, а индекс потребительских цен составит 30,6%.