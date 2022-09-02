Дефіцит держбюджету у серпні залишився на рівні 5 мільярдів – Мінфін

НБУ

За вісім місяців року держбюджету виконано з дефіцитом 416,9 мільярда гривень, зокрема загального фонду – 418,1 мільярда гривень проти запланованого на цей період дефіциту в 864,2 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У серпні дефіцит держбюджету залишився на низькому рівні – 5,4 млрд грн.

Зокрема, дефіцит загального фонду за минулий місяць становив 6,4 млрд грн, що є близьким до показника липня – 4,8 млрд грн.

Це на порядок менше за показники попередніх місяців: 134,9 млрд грн у червні, 113,4 млрд грн у травні, 89,7 млрд грн у квітні та 80,6 млрд грн у березні. У лютому та січні фіксувалися профіцити – відповідно 1,1 млрд грн та 12 млрд грн.

Це пояснюється різким збільшенням грантової зовнішньої допомоги, яка, на відміну від кредитів, класифікується як доходи держбюджету, а не фінансування його дефіциту.

Зокрема, гранти ЄС, США, інших держав та міжнародних організацій у серпні становили 109,9 млрд грн, порівняно з 15,9 млрд грн у травні, 38,12 млрд грн у червні та 80,4 млрд грн у липні.

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З урахуванням цього доходи загального фонду держбюджету в серпні зросли до 204,6 млрд грн зі 169,6 млрд грн у липні, тоді як касові видатки – до 212,1 млрд грн зі 174,5 млрд грн.

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Економічна правда





