Кабмин одобрил законопроект о новом Таможенном тарифе

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Правительство одобрило законопроект, отвечающий требованиям Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Ключевая цель законопроекта – перейти с классификатора товаров 2017 года на классификатор 2022, который уже используют наши основные торговые партнеры.

Изменения касаются:

объединение по отдельным позициям нескольких кодов в один во избежание ручного манипулирования ими в случае отличных ставок пошлины;

детализация одного кода в несколько, где это имеет существенное значение для более точной классификации товара;

исключение из Таможенного тарифа товаров, уже не используемых в международной торговле;

дополнение Таможенного тарифа новыми видами товаров, начавшихся производиться после 2017 года;

устранение разногласий с нашими партнерами в товарных кодах при таможенном оформлении, обеспечение гармонизации таможенной статистики.

Гетманцев добавил, что ставки ввозной пошлины на товары не изменяются.

Законопроект должен пройти голосование ВРУ, а его оперативное принятие важно в свете начала работы с 1 октября "таможенного безвиза" с ЕС.

Напомним:

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Верховная Рада на заседании в понедельник поддержала в целом закон, вводящий необходимые изменения для заключения "таможенного безвиза" с Евросоюзом.