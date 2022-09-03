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Кабмин одобрил законопроект о новом Таможенном тарифе

Суббота, 3 сентября 2022, 16:00 - Экономическая правда
 
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Правительство одобрило законопроект, отвечающий требованиям Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Ключевая цель законопроекта – перейти с классификатора товаров 2017 года на классификатор 2022, который уже используют наши основные торговые партнеры.

Изменения касаются:

  • объединение по отдельным позициям нескольких кодов в один во избежание ручного манипулирования ими в случае отличных ставок пошлины;
  • детализация одного кода в несколько, где это имеет существенное значение для более точной классификации товара;
  • исключение из Таможенного тарифа товаров, уже не используемых в международной торговле;
  • дополнение Таможенного тарифа новыми видами товаров, начавшихся производиться после 2017 года;
  • устранение разногласий с нашими партнерами в товарных кодах при таможенном оформлении, обеспечение гармонизации таможенной статистики.

Гетманцев добавил, что ставки ввозной пошлины на товары не изменяются.

Законопроект должен пройти голосование ВРУ, а его оперативное принятие важно в свете начала работы с 1 октября "таможенного безвиза" с ЕС.

Напомним:

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Верховная Рада на заседании в понедельник поддержала в целом закон, вводящий необходимые изменения для заключения "таможенного безвиза" с Евросоюзом.

пошлина Кабмин
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