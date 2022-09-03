В Киеве введут оплату проезда во всех видах транспорта банковской картой

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Власти Киева поддержали петицию о введении оплаты за проезд банковской картой во всех видах общественного транспорта.

Об этом сообщается в разделе "Петиции" на сайте КГГА.

Соответствующая петиция собрала необходимое количество голосов и была рассмотрена мэром Виталием Кличко.

В петиции, созданной Александром Шейко, отмечается, что в Киеве при проезде в троллейбусах и автобусах нет возможности приобрести бумажный билет, равно как и транспортную карту, на всех остановках или в салоне транспорта.

К тому же, билет в приложении "Киев Цифровой" является ненадежным средством оплаты, поскольку он требует наличия заряженного смартфона и подключения к интернету. А гостям столицы покупать транспортную карту для нескольких поездок нецелесообразно.

Виталий Кличко в ответе на петицию сообщил, что вопрос внедрения и обеспечения возможности оплаты за проезд по банковской карте, как и другими носителями электронного билета, возложен на оператора Автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП).

"Технические средства АСОП, которые на сегодняшний день установлены в подвижном составе общественного транспорта и на станциях скоростного трамвая коммунального предприятия "Киевпасстранс", технически готовы к приему оплаты проезда банковскими карточками", — добавил глава города.

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Напомним:

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