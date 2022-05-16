У Києві відновили плату за проїзд: що ще нового в роботі транспорту
У Києві з понеділка, 16 травня, відновлено оплату за проїзд у метро та наземному комунальному транспорті.
Про це повідомляють в КМДА.
"Таке рішення місто прийняло у зв’язку з тим, що у столицю повертаються містяни тому потрібно відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту.
А для цього потрібно закуповувати пальне, запчастини для ремонту, сплачувати за електроенергію та платити заробітну плату працівникам транспортних підприємств. Усе це чималі кошти, яких у бюджеті немає через відсутність надходжень", - заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Сплатити за поїзд пасажири можуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток "Київ цифровий". Ціна на проїзд залишилася 8 грн за одноразовий проїзд.
Як працює метро
Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 6:00 до 22:00.
Рух поїздів здійснюється:
- на "червоній" лінії – від станції "Академмістечко" до станції "Лісова";
- на "синій" лінії – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";
- на "зеленій" лінії: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".
Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота"-"Театральна"; "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту". Без зупинки поїзди слідують повз станції: "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк". Відновила роботу станція метро "Кловська".
Інтервал руху поїздів скоротили. На всіх лініях інтервал - 5-7 хвилин у години пік, 10-15 хвилин в інший час.
Робота наземного транспорту
Подовжено роботу наземного громадського транспорту – відсьогодні він також працює з 6:00 до 22:30.
"Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття. У разі повітряної тривоги рух на відкритих ділянках призупиняється", - пояснили в КМДА.
КП "Київпастранс" здійснює перевезення:
- на 63 автобусних маршрутах загальною кількістю 141 автобус;
- на 17 трамвайних маршрутах загальною кількістю 74 трамваї;
- на 27 тролейбусних маршрутах загальною кількістю 93 тролейбуси.
Вартість проїзду також не змінено. Інтервал руху наземного транспорту скорочено до 10-12 хвилин.
Нагадаємо:
Повідомлялось, що столиця готується повернути платний проїзд у метрополітені та іншому громадському транспорті з 16 травня.
Економічна правда
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