У Києві відновили плату за проїзд: що ще нового в роботі транспорту

У Києві з понеділка, 16 травня, відновлено оплату за проїзд у метро та наземному комунальному транспорті.

Про це повідомляють в КМДА.

"Таке рішення місто прийняло у зв’язку з тим, що у столицю повертаються містяни тому потрібно відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту.

А для цього потрібно закуповувати пальне, запчастини для ремонту, сплачувати за електроенергію та платити заробітну плату працівникам транспортних підприємств. Усе це чималі кошти, яких у бюджеті немає через відсутність надходжень", - заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Сплатити за поїзд пасажири можуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток "Київ цифровий". Ціна на проїзд залишилася 8 грн за одноразовий проїзд.

Як працює метро

Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 6:00 до 22:00.

Рух поїздів здійснюється:

на "червоній" лінії – від станції "Академмістечко" до станції "Лісова";

на "синій" лінії – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";

на "зеленій" лінії: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота"-"Театральна"; "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту". Без зупинки поїзди слідують повз станції: "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк". Відновила роботу станція метро "Кловська".

Інтервал руху поїздів скоротили. На всіх лініях інтервал - 5-7 хвилин у години пік, 10-15 хвилин в інший час.

Робота наземного транспорту

Подовжено роботу наземного громадського транспорту – відсьогодні він також працює з 6:00 до 22:30.

"Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття. У разі повітряної тривоги рух на відкритих ділянках призупиняється", - пояснили в КМДА.

КП "Київпастранс" здійснює перевезення:

на 63 автобусних маршрутах загальною кількістю 141 автобус;

на 17 трамвайних маршрутах загальною кількістю 74 трамваї;

на 27 тролейбусних маршрутах загальною кількістю 93 тролейбуси.

Вартість проїзду також не змінено. Інтервал руху наземного транспорту скорочено до 10-12 хвилин.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що столиця готується повернути платний проїзд у метрополітені та іншому громадському транспорті з 16 травня.

Економічна правда