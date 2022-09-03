Экспорт украинских товаров в августе увеличился на 25%

Объем экспорта украинских товаров в августе вырос на 25% и составил 7,29 млн. тонн, что в денежном эквиваленте равен 3,36 млрд. долларов, что на 411 млн. долларов больше, чем в июле.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Согласно данным, отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в прошлом месяце уменьшилось до 1,053 млрд долларов с 1,569 млрд долларов в июле и 1,549 млрд долларов в июне.

міністерство економіки україни

Рост экспорта вызван "зерновой инициативой", позволившей разблокировать порты Большой Одессы. В результате перевозки морским транспортом увеличились на 85% и составили почти 2,9 млн. тонн. Железной дорогой Украина вывезла за границу более 3 млн тонн товаров, автомобильным транспортом – 1,36 млн тонн.

"В то же время наибольшую выручку экспортеры получают от товаров, экспортируемых по автодорогам - 1,48 млрд долларов, морские грузы стоили 995 млн долларов, а железнодорожные - 788 млн долларов", — отмечают в министерстве.

Лидерами по стоимости экспорта в августе стало подсолнечное масло (443 млн долларов). Объемы ее экспорта выросли на 30% до 366 тыс. тонн. Также кукуруза (347 млн. долларов), экспорт которой увеличился на 31% до 1,5 млн. тонн.

Добавляется, что стабильную восходящую динамику демонстрирует кондитерская перерабатывающая продукция: хлебобулочная +19,4%, сахарная +9,1%, шоколад +25%.

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По словам Первой вице-премьер-министра Юлии Свириденко, Украина делает ставку на экспортную модель роста экономики, цель которой поднять экспорт до более 50%. 75% которого должны составлять готовые товары и услуги.

Для этого мы, в частности, запустили программу грантов на создание перерабатывающих предприятий. Также государство будет частично компенсировать ставку по экспортным кредитам, которые берутся сроком 2-12 лет и составляют не более 85% суммы внешнеэкономического контракта.

Напоминаем:

За первую половину 2022 года экспорт товаров из Украины составил 22,7 млрд долл. или 76% от показателя в прошлом году.

Кабинет министров отменил лицензирование на пшеницу и вернул запрет на экспорт минеральных или химических, азотных удобрений.