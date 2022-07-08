Уряд знову заборонив експорт добрив з України

Кабінет міністрів скасував ліцензування на пшеницю та повернув заборону на експорт мінеральних або хімічних, азотних добрив.

Про це повідомила пресслужба міністерства агрополітики.

Так, набула чинності постанова уряду від 1 липня, якою внесено зміни у перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квот.

Відтепер пшеницю і суміш пшениці та жита (меслин) виключено з переліку товарів, обов’язкових до ліцензування.

Натомість скасовано заборону на експорт та введено ліцензування на овес.

Постановою також вводиться заборона на експорт мінеральних або хімічних, азотних добрив (код УКТЗЕД 3102).

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Кабінет міністрів на початку березня запровадив нульову квоту для експорту мінеральних добрив - тобто фактичну заборону на вивіз добрив із України. Вже наприкінці місяця заборону скасували, і натомість встановили квоту на вивіз цієї продукції.