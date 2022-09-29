Из украинских портов вышли еще 3 судна с агропродукцией для Африки и Азии

фото: мининфраструктуры

В четверг, 29 сентября, из портов "Черноморск" и "Южный" вышли 3 судна, на их борту 60,4 тыс тонн агропродукции для стран Африки и Азии.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Telegram.

Среди судов – PATRONUS, который перевозит 27,5 тыс тонн украинской пшеницы для Туниса.

Всего за два месяца работы "зернового коридора" из украинских портов вышли 238 судов из 5,46 млн тонн агропродукции, предназначенной для стран Азии, Европы и Африки.

Напомним:

В среду, 28 сентября, из портов "Черноморск" и "Южный" вышли 4 судна, на их борту 115 тыс тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Экономическая правда