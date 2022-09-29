Все разделы
Укр / Рус

Из украинских портов вышли еще 3 судна с агропродукцией для Африки и Азии

Четверг, 29 сентября 2022, 11:06 - Алексей Павлыш
 
фото: мининфраструктуры

В четверг, 29 сентября, из портов "Черноморск" и "Южный" вышли 3 судна, на их борту 60,4 тыс тонн агропродукции для стран Африки и Азии.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Telegram.

Среди судов – PATRONUS, который перевозит 27,5 тыс тонн украинской пшеницы для Туниса.

Всего за два месяца работы "зернового коридора" из украинских портов вышли 238 судов из 5,46 млн тонн агропродукции, предназначенной для стран Азии, Европы и Африки.

Напомним:

В среду, 28 сентября, из портов "Черноморск" и "Южный" вышли 4 судна, на их борту 115 тыс тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Экономическая правда

ВИДЕО ДНЯ
зепно порты Украина Мининфраструктуры
Материалы по теме
"Зерновая инициатива": из украинских портов вышли еще 4 судна 28 сентября 2022, 10:43
Путин еще раз соврал о географии экспорта украинского зерна: снова говорит, что его "надули" 27 сентября 2022, 16:14
"Зерновая инициатива": 9 балкеров вывезли еще 345 тысяч тонн зерна 27 сентября 2022, 11:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте