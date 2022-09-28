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"Зерновая инициатива": из украинских портов вышли еще 4 судна

Среда, 28 сентября 2022, 10:43 - Алексей Павлыш
 
фото: мининфраструктуры

В среду, 28 сентября, из портов "Черноморск" и "Южный" вышли 4 судна, на их борту 115 тыс тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Telegram.

Среди судов - MAGNUM FORTUNE, который перевозит 51 тыс. тонн украинской пшеницы для Бангладеша, и ALMERAY с 32,4 тыс тонн кукурузы для Ливии.

"Почти через два месяца работы "зернового коридора" из украинских портов вышли 235 судов из 5,4 млн тонн агропродукции, предназначенной для стран Азии, Европы и Африки", - отчитываются в министерстве.

Напомним:

Во вторник, 27 сентября, из портов Большой Одессы 9 балкеров вывезли 345 тыс тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Экономическая правда

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