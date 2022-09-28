Новости 28 сентября: Евросоюзу предлагает новые санкции против РФ, налоги на топливо возвращаются

О долларе. Нервные финансовые рынки подтолкнули доллар США к новому максимуму за два десятилетия в среду, поскольку рост глобальных процентных ставок подпитывал беспокойство о рецессии.

О горючем. Президент Владимир Зеленский подписал закон, частично возвращающий акцизный налог на топливо за исключением топлива на нужды военных

Об украинцах. Опрошенные украинцы на вопрос "Что для вас стало бы самым большим разочарованием после окончания войны" чаще всего отвечали "Безнаказанность России за совершенные преступления" (65,8%).

О санкциях. Европейская комиссия предложила восьмой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину и проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях.

О газе. Европейская комиссия в документе, направленном 27 странам-членам блока, предлагает ограничить цены на операции с российским газом

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У Минфина появился конкурент - НБУ хочет продавать облигации. Как на этом заработать?

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Министерство финансов и Национальный банк будут конкурировать за покупателей государственных облигаций. На рынке появится еще один инструмент для инвестиций, на котором можно будет заработать до 25% в год.