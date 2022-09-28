Еврокомиссия предлагает ограничить цену на российский газ

Европейская комиссия в документе, направленном 27 странам-членам блока, предлагает ограничить цены на операции с российским газом.

Об этом сообщает Financial Times.

В рамках предложенного ограничения цены на операции с российским газом импортерам планируют оставить право продавать этот газ по любой цене, как только он окажется в пределах единого рынка.

Еврокомиссия также предложила ограничить цену на газ, используемый непосредственно для производства электроэнергии. Это должно уменьшить влияние высоких цен на газ на счета за электроэнергию. В то же время в ЕК не указывают точный ценовой уровень любых ограничений.

Отмечается, что Брюссель также работает над тем, чтобы ограничить влияние спекулянтов, которые злоупотребляют волатильностью рынка. Для этого предлагается ввести инструмент, который позволят энергетическим биржам останавливать торговлю в случае значительных ценовых колебаний.

Предложение ограничить цену на газ разделило страны-члены на тех, кто поддерживает ее, и тех, кто считает, что это будет угрожать безопасности европейских поставок и увеличит потребление газа.

До сих пор Еврокомиссия с осторожностью относилась к предложению такого шага, но под давлением обстоятельств вынуждена его рассмотреть. Недавно стало известно, что 15 стран, в частности - Испания и Франция, направили письмо в ЕК с призывом установить потолок цены на оптовый газ.

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Документ будет обсуждаться на втором в сентябре экстренном заседании министров энергетики ЕС в пятницу.

По данным биржи ICE, котировки газа в Европе в среду колеблются на уровне 200 евро за МВт-ч, или более 2100 долларов за тысячу кубов.

Напоминаем:

Призывы к ЕС по ограничению цены на газ звучат со стороны государств-членов не впервые. В частности, в конце августа к такой мере призвали в Бельгии. Впоследствии о том, что ЕС должен ограничить цену на газ, транспортируемый по трубопроводам из России, заявила президентка Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В начале сентября в СМИ появилась информация, что Еврокомиссия предлагает ограничить цену на российский газ, установив ее на уровне 50 евро за мегаватт-час.