Украина получила 500 миллионов евро помощи от ЕС

Евросоюз перевел Украине 500 млн евро финансовой помощи из объявленного в сентябре пакета поддержки.

Об этом еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгеи заявил на совместном брифинге с вице-премьер-министром по вопросам евроинтеграции Ольгой Стефанишиной, сообщает Укринформ.

"Мы поддерживаем реформы финансово, а также выживание Украины в этой войне. Я очень рад объявить, что сегодня 500 млн евро бюджетной поддержки должны поступить на банковский счет Украины", - отметил он.

Вице-премьер-министр Стефанишина подтвердила поступление средств.

Кроме того, добавил Варгеи, на встрече с вице-премьер-министром они обсудили, как ЕС может быстрее предоставить 100 млн евро на восстановление школ в Украине.

Напоминаем:

Европейская комиссия в сентябре подписала четыре секторальных соглашения с Украиной, первое из которых предусматривает новую программу бюджетной поддержки на сумму 500 миллионов евро.

ВИДЕО ДНЯ

В ЕК отметили, что это финансирование позволит гарантировать проживание и образование для внутренне перемещенных лиц и поддерживать сельскохозяйственный сектор.

Также в рамках Совета будут подписаны другие соглашения. Среди них - соглашение об участии Украины в программе Европейского Союза "Цифровая Европа", а также соглашение, которое позволит Украине участвовать в налоговой программе.