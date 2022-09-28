Минэнерго и ПРООН реализуют новую программу восстановления энергетического сектора Украины

Министерство энергетики Украины и Программа развития ООН (ПРООН) договорились о усилении работы по поддержке энергосектора страны в рамках новой программы восстановления энергетического сектора и укрепления его устойчивости.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Заместитель министра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослав Демченков провел встречу с и. директора Регионального бюро программы развития ООН (ПРООН, UNDP) по делам Европы и СНГ Мариной Уолтер и и. о. постоянной представительницы ПРООН в Украине Манал Фоуани.

Первоочередной задачей новой программы есть проекты быстрого восстановления энергетических объектов.

"В перспективе – реализация проектов послевоенного восстановления объектов критической энергетической инфраструктуры на основе новейших технологий и принципов устойчивого развития", – добавили в Минэнерго.

Также планируется создать группу постоянно действующих экспертов-инженеров, специалистов по проектному менеджменту, закупкам и другим сферам, которые будут помогать Минэнерго и энергетическим компаниям в технической экспертизе разрушений, поиске лучших вариантов качественного восстановления разрушенных объектов. А также в подготовке соответствующих проектов для получения технической помощи или инвестиционного финансирования.

По словам замминистра, украинские энергокомпании из-за значительных объемов разрушений нуждаются, в частности, в поддержке современным технологическим оборудованием, инструментами, автотранспортом для проведения ремонтных работ, средствами личной безопасности, горючим.

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Экономическая правда