Нефть дорожает после неожиданного сокращения запасов в США

Цены на нефть выросли в среду после неожиданного сокращения запасов нефти и горючего в США, перевесив давление на понижение от длительного укрепления доллара США.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

По состоянию на 11:05 EST (Североамериканское восточное время – ред) фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,33 доллара, или на 2,7%, до 88,60 долларов за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 2,60 доллара, или на 3,3%, до 81,10 доллара за баррель.

Причины удорожания нефти

Запасы сырой нефти в США упали на 215 тыс баррелей за последнюю неделю, в то время как запасы бензина сократились на 2,4 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов – на 2,9 миллиона баррелей, поскольку нефтеперерабатывающая деятельность снизилась после нескольких сбоев.

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Поставки продукции выросли за последнюю неделю, поскольку спрос возобновился после нескольких недель понижения.

Активность нефтепереработки снизилась, но нефтеперерабатывающие заводы все еще работают на 90,6% общей мощности в Соединенных Штатах, что является самым высоким показателем для этого времени года с 2014 года, как на внутреннем, так и на экспортном спросе", - пишет агентство.

Согласно данным правительства США, из-за урагана "Иэн" в Мексиканском заливе была прекращена добыча около 190 000 баррелей нефти в день, или 11% от общего объема в Персидском заливе.

Оптовые цены на бензин также выросли в США после закрытия нефтеперерабатывающих заводов на Среднем Западе и Западном побережье.

Во вторник Goldman Sachs снизил свой прогноз цен на нефть на 2023 год из-за ожиданий снижения спроса и укрепления доллара США.

Напомним:

Цены на нефть упали более чем на 1% в среду под давлением укрепления доллара и строительства хранилищ сырой нефти, компенсировавших поддержку цен сокращением добычи в США, вызванной ураганом.

Экномическая правда