Цены на нефть снижаются под давлением укрепления доллара

Цены на нефть упали более чем на 1% в среду под давлением укрепления доллара и строительства хранилищ сырой нефти, компенсировавших поддержку цен сокращением добычи в США, вызванной ураганом Ян.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,02 доллара, или на 1,2%, до 85,25 доллара за баррель до 06:30 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 97 центов, или 1,2%, до 77,53 доллара за баррель.

Причины падения цен

Доллар достиг нового максимума за два десятилетия по отношению к корзине валют в среду, поскольку рост мировых процентных ставок подпитал обеспокоенность по поводу рецессии. Сильный доллар снижает спрос на нефть, что делает ее дороже для покупателей, использующих другие валюты.

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Азиатские фондовые рынки упали, поскольку рост стоимости заимствований вызвал опасения по поводу глобальной рецессии, испугав инвесторов.

"Поскольку азиатские рынки падают из-за резкого роста доходности облигаций, перспективы спроса ухудшаются на фоне возможного приближения экономической рецессии", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

"Сейчас трейдеры сосредоточены не на вопросах предложения, поскольку потрясения на рынке облигаций привели к снижению рисковых активов вместе с устойчиво высоким курсом доллара США, который оказывал давление на цены на нефть", - добавила Тенг.

Запасы сырой нефти в США выросли примерно на 4,2 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 23 сентября, тогда как запасы бензина упали примерно на 1 миллион баррелей, согласно рыночным источникам во вторник.

Во вторник Goldman Sachs снизил свой прогноз цен на нефть на 2023 год из-за ожиданий слабого спроса и укрепления доллара США.

Напомним:

Нервные финансовые рынки подтолкнули доллар США к новому маскимуму за два десятилетия в среду, поскольку рост глобальных процентных ставок подстегивал обеспокоенность по поводу рецессии.

Экономическая правда