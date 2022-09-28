ЕЦБ готовится к очередному повышению ставок для борьбы с инфляцией

Европейский центральный банк, вероятно, повысит процентные ставки на 0,75 процентных пункта в следующем месяце перед дальнейшим переходом в декабре к уровню, который больше не стимулирует экономический рост.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявления ряда представителей ЕЦБ.

"Мы сделаем то, что должны сделать, то есть продолжим повышение процентных ставок на следующих нескольких заседаниях", - заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард на мероприятии Atlantic Council во Франкфурте.

По ее словам, "первой целью банка было поднять ставки до уровня "нейтральная ставка", которая не способствовала и не ограничивала рост".

На последних двух заседаниях ЕЦБ повысил ставку по депозитам с минус 0,5% до 0,75%, пытаясь преодолеть рекордную инфляцию в еврозоне. Но Лагард сказала, что этот уровень все еще ниже нейтральной ставки, которая, по оценкам чиновников, составляет 1-2 процента в еврозоне.

Другие члены управляющего совета ЕЦБ также выступили в среду, заявив, что они могут повысить ставки на 0,75 процентных пункта на втором заседании подряд в следующем месяце с последующим повышением до конца года.

"Есть основания принять решение о еще одном значительном повышении ставки, будь то 75 или 50 базисных пунктов или что-то другое", - сказал Reuters глава финского центрального банка Олли Рен, член совета ЕЦБ.

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"Есть более веские аргументы для активных и решительных действий", - добавил он.

Глава центрального банка Словакии Петр Кажимир сказал: "75 базисных пунктов - очень хороший вариант для сохранения темпов усиления, но также необходимо дождаться свежих данных".

Глава австрийского центрального банка Роберт Хольцманн также выразил поддержку роста на 75 базисных пунктов.

"Наша главная цель – не сократить рост, наша главная цель – не создать рецессию, наша главная цель – стабильность цен, и мы должны ее достичь", – сказала Лагард.

"Если мы не добьемся результатов, это повредит экономике гораздо больше, чем если мы добьемся результатов", - признала она.

ЕЦБ ставит целью инфляцию в 2%, но ожидается, что рост цен в еврозоне вырастет до нового рекорда в 9,7 процента, когда в пятницу будут опубликованы новые данные.

Лагард сказала, что инфляция была "более устойчивой и такого масштаба, какого никто не ожидал".

Напомним:

Европейский центральный банк повысил три ключевых процентных ставки на 75 базисных пунктов.

Руководство Европейского центробанка наблюдает нарастание риска того, что им придется повысить ключевую процентную ставку до 2% или более, чтобы обуздать рекордно высокую инфляцию в еврозоне, несмотря на вероятную рецессию.

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Экономическая правда