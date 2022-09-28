БЭБ выявило злоупотреблений в бюджетных закупках более чем на миллиард гривен

Аналитики БЭБ выявили вероятные нарушения при осуществлении закупок в государственной сфере на сумму почти полмиллиарда гривен, а также рисковые закупки за средства государственного бюджета, процедура по которым еще не была завершена, на общую сумму 550 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

С начала года БЭБ установило 171 процедуру публичных закупок, в которых выявлены риски завышения цен, необоснованного и нецелевого использования бюджетных средств на общую сумму более 1 млрд грн.

На основе аналитики, детективы БЭБ внесли сведения в ЕГДР о 32 фактах вероятного присвоения, растраты или завладения государственными средствами.

В рамках расследований был проведен ряд следственных действий, в т.ч. временные доступы к документам, обыски и 16 судебных экспертиз для установления виновных и привлечения должностных лиц распорядителей бюджетных средств и должностных лиц предприятий - победителей тендерных процедур к уголовной ответственности.

По результатам работы сотрудники БЭБ подготовили и направили 64 рекомендательных письма в государственные учреждения. Распорядители бюджетных средств сообщили о расторжении ранее заключенных договоров и прекращении расходных операций.

"Благодаря действиям БЭБ по предупреждению рисковых закупок было недопущено более 200 млн грн. потерь бюджета", – отмечается в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

Напоминаем:

Бюро экономической безопасности определило и согласовало с соответствующими госорганами 23 связанных с Россией и Беларусью юридических лиц, которые рекомендуют включить в санкционный список.

Экономическая правда



