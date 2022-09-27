БЕБ склало санкційний список повʼязаних з Росією та Білоруссю компаній

Бюро економічної безпеки визначило та погодило з відповідними держорганами 23 повʼязані з Росією та Білоруссю юридичні особи, які ремомендує включити до санкційного списку.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Попередньо встановлена вартість активів цих компаній становить понад 1 млрд грн., в тому числі понад 90 млн грн. готівкових коштів на банківських рахунках та 160 автомобілів на суму 220 млн грн. тощо.

До списку потрапили компанії-імпортери автомобільної продукції, скла, фармацевтичної продукції, оптовий постачальник палива, дорожньо-будівельна компанія, виробник побутової хімії та інші.

У відомстві розповіли, що співробітники Бюро вже направили на розгляд Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо 23 юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з РФ та РБ, в тому числі через офшорні компанії.

Аналітики відомства дослідили структуру власності та фінансово-господарську діяльність зазначених компаній та встановили, що вони перебувають під контролем Росії та Білорусі.

Також вони дійшли висновку, що діяльність уомпаній забезпечує фінансування держав-агресорів, через сплату податків до бюджетів РФ та РБ. Це, відповідно, створює реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.

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Після погодження переліку юридичних осіб Міжвідомчою робочою групою, список передадуть Кабінету Міністрів для скерування до РНБО задля застосування санкцій.

"Зазначені юридичні особи пропонується позбавити права користуватися та розпоряджатися активами, що їм належать. Також, для них буде заблоковано можливість виведення капіталу за межі України та зупинено виконання їх зобов’язань перед країнами-агресорами.

"Це лише перший перелік таких компаній, процес поповнення списку підприємств для запровадження санкцій триває. Наразі ще два списки із 25 та 54 суб’єктами господарської діяльності, які БЕБ рекомендує включити до санкційних списків, погоджуються з відповідними органами", – додав директор БЕБ Вадим Мельник.

Про набрання чинності рішення РНБО проінформують і компетентні органи ЄС, США, Канади та інших держав для розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних санкцій.

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