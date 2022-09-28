Правительство продлило срок проведения конкурса на председателя АРМА на 3,5 месяца

Кабинет Министров урегулировал некоторые вопросы проведения конкурса на должность главы Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), в частности продлил срок проведения.

Об этом говорится в распоряжении №828-р, обнародованном на Правительственном портале.

В частности, правительство постановило определить условия проведения конкурса по отбору кандидата на должность главы Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Также Кабмин поручил Секретариату КМУ разместить объявление об условиях и сроках проведения этого конкурса в общегосударственных средствах массовой информации и на официальном сайте Кабинета Министров.

Конкурсная комиссия в срок, составляющий три с половиной месяца с даты размещения такого объявления, должна провести в установленном порядке соответствующий конкурс.

Напоминаем:

Конкурсная комиссия по отбору главы Агентства по розыску и управлению активами не избрала ни одного из кандидатов победителем на должность главы агентства.

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Ожидалось, что комиссия объявит имя постоянного руководителя 29 июля. Однако заседание завершилось отсрочкой решения до 15 августа, ведь ни один кандидат не получил достаточной поддержки.

В августе 2021 года обязанности главы АРМА начал исполнять Дмитрий Жоравович. Это произошло после того, как его предшественник в статусе "и.о." Виталий Сигидин получил подозрение в присвоении 400 тыс. дол.

В ЕС также прокомментировали ход конкурса на главу агентства. В комментарии ЭП глава делегации ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что "важно не срочно завершить отбор и непременно назначить нового руководителя, а убедиться, что АРМА будет возглавлять человек с необходимыми профессиональными компетенциями, включая добродетель высокого уровня".





