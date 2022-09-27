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"Зерновая инициатива": 9 балкеров вывезли еще 345 тысяч тонн зерна

Вторник, 27 сентября 2022, 11:55 - Алексей Павлыш
 
фото: мининфраструктуры

Во вторник, 27 сентября, из портов Большой Одессы 9 балкеров вывезли 345 тыс тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

Среди балкеров – самый большой кейпсайз MARAN EXCELLENCE (115 тыс тонн зерновых), а также NORD WIND с 27,3 тыс тонн украинской пшеницы для Туниса.

"С 1 августа из украинских портов вышло 231 судно из 5,29 млн тонн агропродукции для стран Азии, Европы и Африки", - отмечают в министерстве.

Кейпсайз – это категория балкеров с грузоподъемностью более 150 тыс тонн.

Напомним:

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В рамках реализации "зерновой инициативы" в понедельник, 26 сентября, из портов "Одесса" и "Южный" вышли 4 судна с 88,17 тыс тонн агропродукции для стран Азии и Европы.

Экономическая правда

зепно порты Мининфраструктуры Украина экспорт
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