Доллар поднялся до нового 20-летнего максимума, фунт и евро падают до минимумов: причины

Нервные финансовые рынки подтолкнули доллар США к новому маскимуму за два десятилетия в среду, поскольку рост глобальных процентных ставок подстегивал обеспокоенность по поводу рецессии.

Об этом пишет Reuters.

В то же время фунт стерлингов упал почти до исторического минимума из-за опасений планов радикального снижения налогов в Британии.

Индекс доллара США по отношению к корзине основных валют поднялся примерно на 0,5%, достигнув нового максимума в 114,70 на азиатских торгах.

Постоянный рост курса доллара произошел в тот момент, когда доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые с 2010 года выросла до 4%, превысив 4,004%. Двухлетняя доходность составила 4,2891%.

"Это сочетание влияния из Великобритании... где доходность золота стала баллистической. И это перекинулось на другие рынки облигаций, поэтому есть немного эффекта рикошета", - сказал валютный стратег в Банке Сингапура Мо Сион Сим.

"И, конечно, это происходит на фоне очень решительного сообщения ФРС сделать все возможное, чтобы снизить инфляцию", - добавил он.

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Федеральная резервная система возглавила глобальную борьбу с стремительной инфляцией, недавно став еще более агрессивной, сигнализируя о дальнейшем значительном повышении ставок.

Фунт стерлингов обвалился на 0,95% до 1,06345 дол. Он все еще терпит серьезные потери после падения до исторического минимума в $1,0327 в начале недели.

Главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил вечером, что центральный банк, вероятно, даст "значительный политический ответ" в ответ на масштабные планы министра финансов Кваси Квартенга по снижению налогов.

Но он добавил, что центральный банк хочет дождаться своего следующего запланированного заседания в ноябре, прежде чем сделать свой шаг, отменив рыночные спекуляции потенциального повышения процентной ставки между заседаниями.

"В ближайшей перспективе я думаю, что фунт будет оставаться достаточно слабым", - сказала Кэрол Конг, старший юрист по международной экономике и валютной стратегии Банка Содружества Австралии.

"По сути, это кризис доверия. Разрешать это будет правительство Британии, а не Банк Англии", - добавила она.

Укрепление доллара подтолкнуло другие валюты к многолетним минимумам в среду, при этом австралийский доллар упал на 0,8% и достиг минимума в 0,6381 доллара, что является самым низким показателем с мая 2020 года.

Китайский юань упал до 7,2350 доллара, что является самым низким уровнем с момента появления таких данных в 2011 году.

Источник сообщил Reuters поздно во вторник, что денежно-кредитные власти Китая просят местные банки восстановить инструмент фиксации юаня, от которого они отказались два года назад, поскольку они пытаются управлять и защищать быстро слабеющую валюту.

Евро потерял 0,45%, опустившись до 0,9550 доллара, недалеко от своего последнего 20-летнего минимума в 0,9528 доллара, а вспышка газового кризиса в еврозоне добавила мрачных перспектив для евро.

Экономическая правда