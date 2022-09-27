Италия обеспечила себе достаточно газа на зиму без российских поставок - Bloomberg

Российский газ сейчас составляет лишь 10% итальянских поставок после того, как страна начала активно диверсифицировать источники газа на фоне газового шантажа РФ.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, приближенных к вопросу.

Италия уже обеспечила достаточный объем альтернативных поставок газа из Северной Африки, чтобы компенсировать любые дефициты этой зимой, если Россия немедленно прекратит экспорт в страну.

Увеличение ожидаемых поставок газа из Алжира и Египта сможет покрыть остальные поставки, которые Италия до сих пор получает из России, отметили собеседники агентства. Изначально Италия рассчитывала достичь независимости от российского газа к весне 2025 года, но она должна расширить свои регазификационные мощности, чтобы повторить результаты этой зимы.

Российский газ сейчас составляет около 10% итальянского импорта, по сравнению с примерно 40% до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале. В то же время очень холодная зима, повреждение трубопроводов или задержка с новыми поставками могут помешать усилиям Италии.

Премьер-министр страны Марио Драги, который уходит в отставку, искал пути обеспечения поставок газа, чтобы защитить Италию от возможных перебоев в поставках со стороны России, которая шантажирует ЕС из-за наложенных санкций в ответ на вторжение. Италия была одной из самых успешных стран в поиске альтернативных источников поставок.

Напоминаем:

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Италия уже накопила 80% своих запасов газа накануне зимы и планирует достичь 90% к октябрю.

Сообщалось, что Италия рассчитывает иметь возможность полностью отказаться от российского газа с 2024 года.







