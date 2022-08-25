Італійські сховища природного газу заповнені на 80% – Драгі

Італія вже накопичила 80% своїх запасів газу нпередодні зими та планує досягти 90% до жовтня.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Маріо Драгі, пише AP.

За його словами, прагнення Італії швидко зменшити свою залежність від російського природного газу зробило країну менш вразливою до припинення поставок з РФ.

Драгі заявив, що Італія зменшила свою залежність від російського природного газу з 40% минулого року удвічі, знайшовши нові джерела в країнах від Алжиру до Азербайджану.

Італія може бути повністю незалежною від Росії до осені 2024 року, якщо вона встановить дві нові регазифікаційні установки, додав він.

"Наша мета щодо диверсифікації російського газу була фундаментальною для надання громадянам і підприємствам більшої впевненості щодо стабільності поставок", - сказав Драгі.

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Повідомлялось, що Італія розраховує мати змогу повністю відмовитись від російського газу з 2024 року.

Економічна правда