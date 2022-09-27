"Энергоатом" до 2025 года хочет развернуть сеть зарядных станций для электрокаров

НАЭК "Энергоатом" планирует в течение двух лет развернуть сеть из 120 зарядных станций для электромобилей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики, соответствующее распоряжение Кабинет министров одобрил 27 сентября.

Сеть будет состоять из 120 автомобильных электрических зарядных станций: 40 большой мощности (160+ кВТ) и 80 - средней мощности (60+ кВт) в областных центрах и на основных автомагистралях Украины. Сеть планируют создать в течение двух лет.

"В Украине на сегодня вместе с "гибридами" количество электрифицированных авто составляет более 100 тысяч. Создание национальной инфраструктуры зарядных станций станет толчком не только для распространения частного электротранспорта, но и развития новых сервисов с использованием электромобилей, например, в сфере доставки и логистики", - комментирует министр энергетики Герман Галущенко.

При этом, добавил он, развитие электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры способствует уменьшению зависимости Украины от ископаемого топлива, снижению уровня вредных выбросов в атмосферу, а следовательно - и улучшению общей экологической ситуации.

Напоминаем:

"Энергоатом" и Укргазбанк подписали меморандум о совместной реализации проекта по развертыванию национальной сети зарядных станций для электрокаров.

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В прошлом году украинцы приобрели 8,5 тысяч электрокаров - на 20% больше, чем в 2020 году, отметили в Энергоатоме. В апреле-мае 2022 года при этом спрос на электроавтомобили в Украине вырос в 15 раз, в частности вследствие дефицита топлива и роста цен на него.





