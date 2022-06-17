В Україні створять національну мережу зарядних станцій для електрокарів

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"Енергоатом" та Укргазбанк підписали меморандум про спільну реалізацію проєкту щодо розгортання національної мережі зарядних станцій для електрокарів.

Про це повідомила пресслужба Енергоатома.

Меморандум став першим кроком для реалізації такого проєкту. Він передбачає спільну реалізацію проєкту з використанням фінансових можливостей Укргазбанка та виробничо-технічного потенціалу Енергоатома як найбільшого виробника електроенергії в Україні.

"Сьогодні зроблений ще один важливий крок розвитку інфраструктури електричного транспорту та створення національної мережі зарядних станцій в Україні, визначені джерела фінансування для розбудови цієї мережі на території всієї країни", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Зокрема, зауважив Галущенко, розгортання мережі сприяє виконанню Україною міжнародних зобов’язань щодо декарбонізації та зменшення забруднення довкілля.

Натомість в Енергоатомі кажуть, що мають значні резервні потужності для виробництва "дешевої та чистої електроенергії", яка може постачатись також і на нові сегменти внутрішнього ринку. "Для Енергоатома це також і вихід на роздрібний ринок продажу електроенергії, що суттєво збільшить капіталізацію компанії", – вважає очільник НАЕК Петро Котін.

Торік українці придбали 8,5 тисяч електрокарів – на 20% більше, ніж у 2020 році, зазначили в Енергоатомі. У квітні-травні 2022 року при цьому попит на електроавтомобілі в Україні зріс у 15 разів, зокрема внаслідок дефіциту пального та зростання цін на нього.

На 1 червня в Україні зареєстровано 36,6 тисячі електроавтомобілів, щомісячний приріст парку електрокарів становить близько 800 автомобілів.