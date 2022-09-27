Российский "Газпром" угрожает "Нафтогазу" санкциями: какие могут быть последствия

Российская государственная компания "Газпром" угрожает украинскому "Нафтогазу" санкциями из-за инициированного против "Нафтогаза" арбитража - следствием может стать прекращение оплаты за транзит газа через Украину

Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома".

Российская компания заявляет, что отвергает все требования "Нафтогаза" по арбитражу, и уведомила об этом Секретариат Международного арбитражного суда (МАС) Международной торговой палаты и главу "Нафтогаза" Юрия Витренко.

В "Газпроме" считают, что "непредоставленные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться". Заметим, что транзитный контракт 2019 года был подписан на условиях "качай или плати" - то есть независимо от физических объемов транзита "Газпром" обязан его оплатить.

Как заявляет российская сторона, "Нафтогаз" якобы безосновательно отказался выполнять свои транзитные обязательства через ГИС "Сохранивка". В "Нафтогазе" тогда объясняли, что из-за российской войны ряд объектов ГТС оказались на временно оккупированной территории, поэтому сейчас Оператор не может осуществлять контроль за такими объектами.

"Газпром" считает инициирование арбитража "Нафтогазом" "недружественным шагом и продолжением недобросовестного поведения украинской компании". Там заявили, что "дальнейшие попытки "Нафтогаза Украины" добиваться рассмотрения спора в МАС могут привести к тому, что российские органы государственной власти будут иметь все основания для введения в отношении компании "Нафтогаз Украины" режима санкции и внесения в санкционный перечень лиц".

Как утверждают в "Газпроме", это будет означать запрет для "Газпрома" выполнять перед "Нафтогазом" обязательства по совершенным сделкам, включая осуществление финансовых операций. Фактически это сделает невозможным оплату за транзит газа.

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Напоминаем:

В начале сентября "Нафтогаз" подал Прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд в Париже (Франция) относительно действий "Газпрома".

Компания требует от "Газпрома" средства за оказанную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им оплачены вовремя и в полном объеме.

Перед этим, с 11 мая, украинская газотранспортная система перестала принимать газ на транзит в ГИС "Сохранивка", через которую проходит треть транзита Украины в ЕС, из-за действий российских оккупантов.

ОГТСУ предложила перенести "Сохрановку" на точку "Суджа", которая находится на подконтрольной Украине территории, но в "Газпроме" это делать отказались.





