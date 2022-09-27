Украина генерирует отговорки: Зеленский недоволен промедлением в вопросе санкций против олигархов с РФ

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Президент Владимир Зеленский во время одного из совещаний по санкциям был возмущен тем, что Украина затягивает вопрос наложения санкций на российских олигархов и военных преступников.

Об этом рассказал собеседник ЭП, присутствовавший на упомянутой встрече, говорится в статье.

Правительство создало Межведомственную рабочую группу по санкциям в конце лета. Этот новый орган должен наложить санкции на военных преступников и российских олигархов, а также ускорить арест миллиардного состояния россиян.

С одной стороны, появление такой рабочей группы свидетельствует о желании властей как можно скорее привлечь к ответственности спонсоров войны и ключевых соратников Путина, а с другой – непонятно, почему этого не произошло.

Следовательно, около месяца назад у президента прошло одно из многих совещаний по санкциям, на котором присутствовали руководители Офиса президента, Кабинета министров и некоторых правоохранительных органов.

Источники ЭП рассказали, что Владимир Зеленский на той встрече не скрывал негодования. Пока же западный мир налагает санкции на российских олигархов и военных преступников, Украина демонстрирует видимость деятельности и отговорки.

Отмечается, что по российской версии рейтинга Forbes "Топ-200 самых богатых" под санкциями в Украине 21 человек. В списках международных партнеров их вдвое больше. А после 24 февраля Украина "санкционировала" только одного российского олигарха.

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На упомянутой встрече президент озвучил четкий тезис, что у Украины есть политическая воля для наказания "хороших россиян", и это следует делать, отмечает источник. И некоторые результаты уже есть.

Подробнее читайте в статье: Танцы вокруг санкций. Что у Зеленского решили делать с Фридманом и другими российскими олигархами?

Напоминаем:

В Украине готовятся к введению новых пакетов санкций, и первые решения могут относиться к российским олигархам – в НАПК предлагают объявить все санкции до января 2023 года.





