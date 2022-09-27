Перші в списку – російські олігархи: проти кого Україна незабаром може запровадити санкції 

В Україні готуються до запровадження нових пакетів санкцій, і перші рішення можуть стосуватися російських олигархів – у НАЗК пропонують оголосити всі санкції до січня 2023 року.

Про це йдеться у статті ЕП.

Нацагентство з запобігання корупції запропонувало план, який передбачає оголошення всіх пакетів санкцій до січня 2023 року. Голова НАЗК також входить у Міжвідомчу робочу групу з питань санкцій.

Перші в списках органу – російські олігархи, і за даними джерел ЕП незабаром Рада нацбезепеки та оборони може ухвалити перші рішення. У них можуть бути прізвища власників Альфа-банку, найбагатшої людини Росії Володимира Лісіна та інших російських олігархів.

Зокрема, як стало відомо ЕП від одного із співрозмовників в Офісі президента, 19 вересня в Зеленського відбулася окрема нарада, присвячена виключно російським акціонерам Альфа-банку. Інший співрозмовник, з РНБО, підтвердив ЕП, що "готуються документи" щодо запровадження санкцій проти них. Передусім йдеться про олигарха Міхаіла Фрідмана.

Від початку повномасштабної війни РНБО проголосувала за низку санкційних списків, проте вони затрималися в заступника голови ОП Андрія Смирнова, який не передав їх на підпис Зеленському.

У розпорядженні ЕП є документи, які свідчать, що таких заблокованих рішень було щонайменше десять. Співрозмовник, дотичний до санкційної політики, стверджує, що загальне їх число сягає 20. Ще 70 проєктів РНБО відправила на розгляд в Офіс президента, але не отримала назад на голосування.

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Серед імен у списках були, крім російської еліти, політики із Сербії, Чорногорії, Киргизії, Чехії, а також гравці російського КВК. Серед компаній – білоруська промисловість та російські видавництва. Крім того, санкції хочуть накласти на російських депутатів та сенаторів, силовиків і членів Ради нацбезпеки РФ, російські оборонні підприємства.

Більше читайте у статті: Танці навколо санкцій. Що у Зеленського вирішили робити з Фрідманом та іншими російськими олігархами?