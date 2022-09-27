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Минфин привлек от размещения военных ОВГЗ 575 миллионов: гривневые ставки неизменны

Вторник, 27 сентября 2022, 18:36 - Алексей Павлыш

На аукционе по размещению военных облигаций 27 сентября Минфин привлек 575 млн грн: гривневые ставки неизменны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

Так, от размещения облигаций под 12% на 6 месяцев было привлечено 95 млн грн.

 

От размещения годовых ценных бумаг под 14% – только 1,3 млн грн.

А от продажи 1,5-летних ОВГЗ под 16% – 303 млн грн.

Кроме того, от размещения валютных ОВГЗ под 4,50% (неделю назад ставка была 4%) на 1 год (в долларах США) привлекли 4,8 млн долл.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

На аукционе по размещению военных облигаций Минфин привлек 717,88 млн грн.

Экономическая правда

Минфин ОВГЗ облигации
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