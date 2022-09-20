Минфин привлек от размещения военных облигаций 717 миллионов

На аукционе по размещению военных облигаций Минфин привлек 717,88 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Так, от размещения облигаций под 12% с погашением 5 апреля 2023 года привлекли 254 млн грн.

От размещения ценных бумаг под 14% с погашением 27 сентября 2023 года - 4,75 млн грн.

А от продажи ОВГЗ под 16% с погашением 13 марта 2024 года – 5,92 млн грн.

Кроме этого, от размещения валютных ОВГЗ под 4% и с погашением 2 февраля 2023 года привлекли более $12 млн.

Напомним:

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В Минцифре анонсировали, что скоро появится возможность приобрести военные облигации в "Дії": каждая облигация будет иметь название временно оккупированного города.

Экономическая правда