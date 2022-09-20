Минфин привлек от размещения военных облигаций 717 миллионов
Вторник, 20 сентября 2022, 19:25 -
На аукционе по размещению военных облигаций Минфин привлек 717,88 млн грн.
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.
Так, от размещения облигаций под 12% с погашением 5 апреля 2023 года привлекли 254 млн грн.
От размещения ценных бумаг под 14% с погашением 27 сентября 2023 года - 4,75 млн грн.
А от продажи ОВГЗ под 16% с погашением 13 марта 2024 года – 5,92 млн грн.
Кроме этого, от размещения валютных ОВГЗ под 4% и с погашением 2 февраля 2023 года привлекли более $12 млн.
Напомним:
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В Минцифре анонсировали, что скоро появится возможность приобрести военные облигации в "Дії": каждая облигация будет иметь название временно оккупированного города.
Экономическая правда