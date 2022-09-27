Американская Emerson продает бизнес в России

Мировой лидер в сфере промышленной автоматизации – американская компания Emerson объявила о продаже бизнеса в России.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Во вторник, 27 сентября, было заключено соглашение о продаже российского бизнеса компании Emerson, включая дочернюю производственную компанию Metran и местное руководство.

Emerson LLC занималась организацией продаж и обслуживанием Metran в России.

Это объявление последовало за майским заявлением компании о выходе из российского бизнеса и изучении стратегических вариантов продаж Metran.

В 2021 году финансовом году на российский рынок приходилось примерно 1,5% от общего объема продаж компании Emerson.

В компании добавили, что для завершения сделки по продаже российского бизнеса Emerson потребует одобрения регуляторных органов и правительства России.

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Напоминаем:

В мае стало известно, что американская компания по автоматизации промышленности Emerson уходит с российского рынка и ищет возможности продать свой завод в стране.





