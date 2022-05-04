Американська Emerson йде з РФ і хоче продати свій завод

Американська компанія з автоматизації промисловості Emerson йде з російського ринку і шукає можливості продати свій завод в країні.

Про це відомо з публікації квартального звіту корпорації.

"Сьогодні Emerson також оголошує про рішення вийти з російського бізнесу, і в рамках цього виходу ми вивчаємо стратегічні варіанти для продажу Метрану, нашої дочірньої виробничої компанії в Росії", — йдеться у заяві.

Компанія наголосила, що прагне "впорядковано" передати свої активи і буде підтримувати своїх співробітників у процесі виходу з ринку, що зазвичай означає виплату заробітної плати протягом певного періоду.

Emerson входить до 500 найбільших компаній світу за версією Fortune 500.