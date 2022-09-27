Экс-владельцы пытаются через ВС отобрать офис в Днепре стоимостью 150 миллионов – ПриватБанк

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Компания по орбите бывших владельцев ПриватБанка – НП ООО "Океанмаш" – пытается через Верховный Суд незаконно отобрать у ПриватБанка офис в Днепре стоимостью более 152 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Так, в среду 28 сентября Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда рассмотрит жалобу НП ООО "Океанмаш" на решение суда апелляционной инстанции, которым была подтверждена законность права собственности ПриватБанка на его офис в г. Днепр.

"Речь идет о здании стоимостью свыше 152 млн грн, в котором размещен головной офис банка в г. Днепр. Это здание перешло в собственность банка за три месяца до национализации 2016 года как предмет ипотеки, взысканной для погашения кредитной задолженности компании. связанной с бывшими собственниками банка.

Тогда, в 2016 году, истец - компания "Океанмаш" с орбиты бывших владельцев - ответным письмом заверил банк, что он соглашается передать офисное здание банка для недопущения увеличения задолженности по кредитному договору.

Однако уже в 2020 году Океанмаш обратился в суд с требованием отменить право собственности банка на здание. В ноябре 2020 года атака бывших владельцев претерпела частичный успех: Хозяйственный суд Днепропетровской области принял их сторону, произвольно отменив право собственности банка.

Однако в апреле 2022 года Центральный апелляционный хозяйственный суд упразднил решение суда первой инстанции и подтвердив законность права собственности банка на его офис", - напоминают в госбанке.

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"Несмотря на наличие у банка всех документов, подтверждающих соблюдение банком порядка приобретения в собственность офисного здания, НП ООО "Океанмаш", принадлежащее к орбите бывших владельцев, не оставляет попыток отобрать здание государственного банка.

ПриватБанк без устали ведет борьбу за справедливость и интересы государства, с верой в беспристрастное и объективное рассмотрение дела Верховным Судом", - говорится в позиции финучреждения.

Напомним:

В апреле суд удовлетворил апелляционные жалобы Приватбанка и Днепропетровской областной прокуратуры и отказал в иске компании "Океанмаш", которая пыталась лишить Приватбанк права собственности на один из офисов в городе Днепр.

Экономическая правда