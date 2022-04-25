Приватбанк выиграл суд за здание офиса в Днепре

Приватбанк

Суд удовлетворил апелляционные жалобы Приватбанка и Днепропетровской областной прокуратуры и отказал в иске компании "Океанмаш", которая пыталась лишить Приватбанк права собственности на один из офисов в городе Днепр.

Об этом говорится в решении Центрального апелляционного хозяйственного суда (г. Днепр), сообщает пресс-служба банка.

"Это очень важная победа Приватбанка ценой 152 млн грн в апелляционном суде, решения которого набирают законную силу немедленно после провозглашения, что будет иметь значение для многих подобных судебных споров, связанных с бывшими собственниками и экс-топ-менеджментом банка", – заявил руководитель направления ПриватБанка по судебному практики и банкротства Олег Лазовский.

Напомним, 26 ноября 2020 года суд первой инстанции удовлетворил исковые требования компании, которая претендовала на перешедшее в собственность банка в августе 2016 года офисное помещение, за три месяца до национализации ПриватБанка, в результате обращения взыскания на ипотечное имущество с целью погашения задолженности по кредиту лица, связанного с бывшими собственниками банка.

Как было установлено Генеральной прокуратурой в ходе досудебного следствия в 2017 году, бывшим руководством ПриватБанка при привлечении от Национального банка кредитов рефинансирования предоставлялись кредиты на нерыночных и заранее невыгодных для банка условиях, связанных с ним компаниям.

НП ООО "Океанмаш" выступало имущественным поручителем по кредиту связанных лиц.

Экономическая правда