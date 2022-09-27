Путин еще раз соврал о географии экспорта украинского зерна: снова говорит, что его "надули"

Президент РФ Владимир Путин повторил свои предварительные тезисы о том, что зерно из Украины якобы продолжает идти мимо беднейших стран и заявил, что это Запад "провоцирует продовольственный кризис".

Об этом Путин сказал во время совещания о ходе сезонных полевых работ, пишет российское прокремлевское агентство ТАСС.

Так, Путин заявил, что суммарный сбор зерна в РФ в текущем году может составить рекордные 150 млн тонн, в том числе пшеницы.

"Поставки нашего зерна и удобрений заграницу по-прежнему, к сожалению - даже к сожалению не для нас, а для мирового продовольственного рынка - усложнены санкциями", - утверждает президент РФ.

Он также утверждает, что санкции на экспорт российского зерна и удобрений "угрожают глобальным продовольственным кризисом, ответственность за это лежит на Западе".

Путин вновь заявил, что якобы украинское зерно продолжает идти "мимо беднейших стран": президент страны-агрессора утверждает, что якобы до 23 сентября из 203 кораблей только 4 ушли в такие государства - снова заявил о "сплошном надувательстве".

Кроме этого, Путин утверждает, что это Запад, а не РФ, которая месяцами блокировала украинские порты, имеет хищническое поведение и "провоцирует глобальный продовольственный кризис".

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Напомним:

Президент РФ Владимир Путин вновь повторил свой тезис о том, что якобы всего 3% от всех поставок в рамках продовольственного соглашения поставлено нуждающимся странам - ранее в МИД и Мининфраструктуры Украины опровергли эти заявления Путина.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно ограничить направления вывоза зерна "зерновым коридором" с территории Украины: он утверждает, что почти все зерно было направлено в ЕС, а не в развивающиеся страны. ЭП на цифрах объяснила, что это ложь.

В рамках "зерновой инициативы" с момента выхода первого судна с украинским продовольствием и сегодня уже экспортировано 2,37 млн ​​тонн агропродукции. В страны Азии отправлено 54 судна с 1,04 млн тонн, в Европу – 32 судна с 0,85 млн тонн, в Африку – 16 судов с 0,47 млн ​​тонн агропродукции.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган согласился с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что поставки зерна из Украины осуществляются в развитые, а не в беднейшие страны - этот тезис накануне опровергли МИД и Мининфраструктуры Украины.

Экономическая правда